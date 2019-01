BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 16 anos morreu após dar entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, nesse domingo (13). De acordo com a Polícia Civil, o garoto teve 90% do corpo queimado quando um homem invadiu a residência da vítima em Colniza (a 1.065km da Capital), jogou gasolina no corpo dele e ateou fogo.

Segundo a polícia, o suspeito do crime é conhecido na região pela prática de furtos e uso de drogas.

A casa onde o adolescente mora teria sido invadida por volta de 2h de domingo. Antes de atear fogo na vítima, o suspeito também teria jogado combustível na cozinha da residência, que já estava tomada pelo fogo quando os vizinhos ouviram o pedido de socorro do adolescente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Colniza.

Devido à gravidade do quadro, o adolescente precisou ser transferido para Cuiabá. De acordo com a assessoria do Pronto Socorro, ele deu entrada no local às 18h58, em estado de saúde gravíssimo e com queimaduras por todo o corpo.

Conforme o prontuário médico, a vítima foi submetida à medicação, mas seu quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

Os médicos deram início protocolo de reanimação cardiopulmonar, sem sucesso. A morte do adolescente foi declarada às 23h43.

A Polícia Civil segue investigando o caso e nenhuma prisão foi informada até o momento.