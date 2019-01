Materiais apreendidos com o suspeito foram entregues na delegacia

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um casal - O.S.S., de 36 anos, e S.M.M., de 39 anos - foi preso após tentar assaltar um policial militar com uma pistola de cola quente na madrugada desta terça-feira (15), em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava trafegando em sua moto, na região central da cidade, quando foi abordada pela dupla.

O militar tinha reduzido a velocidade para passar por um quebra-molas, quando os suspeitos se aproximaram em uma bicicleta.

O homem, então, apontou uma pistola para o policial e o mandou parar. O PM reagiu e atirou contra os assaltantes.

A mulher foi rendida, mas o comparsa saiu correndo a pé.

Pouco depois, o fugitivo foi localizado em frente a uma igreja e estava com um ferimento no pé, causado por um dos disparos feitos pela vítima. Em revista pelo local, os policiais encontraram uma pistola de cola quente, que teria sido utilizada pelo suspeito no assalto.

A mulher foi encaminhada para a delegacia e o homem foi levado para o Hospital Regional.