Um dos três suspeitos envolvidos em um latrocínio (roubo seguido de morte) em um lava a jato, localizado no Bairro Consil, em Cuiabá, foi preso poucas horas depois do crime, mas conseguiu escapar da viatura, na região do Parque das Águas, no Centro Político e Administrativo.

O assalto ocorreu no início da manhã desta terça-feira (15), quando três homens invadiram o estabelecimento e renderam um funcionário e o proprietário.

Um vizinho, o empresário Adriano Figueiredo de Oliveira, de 38 anos, percebeu o assalto e tentou jogar uma pedra nos ladrões, mas acabou sendo baleado com um tiro no peito e morreu.

Segundo a Polícia Civil, um dos criminosos identificado pelas iniciais P.A.A.N., de 26 anos, chegou a ser detido na região do Parque das Águas, em Cuiabá.

No entanto, durante a tentativa de prisão dos outros dois comparsas, P.A.A.N. conseguiu fugir da viatura da Polícia Civil. Ele já estava algemado e saiu correndo.

Até o momento, a Polícia não conseguiu localizar o fugitivo e os outros envolvidos no crime.

O crime

Conforme informações da Polícia Militar, três ladrões roubavam um Gol e foram flagrados pelo vizinho, que estava praticando corrida, por volta das 7h.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelos vizinhos e socorreu a vítima, mas o homem morreu após dar entrada no Pronto Socorro de Cuiabá.

Já o trio fugiu levando um Gol, que foi localizado pouco depois atrás da loja Havan, em Cuiabá.

