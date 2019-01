DA REDAÇÃO



Um homem suspeito de furtar estabelecimentos comerciais foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, na terça-feira (14).

Nas diligências, mais de 220 porções de drogas e também produtos de roubos ou furtos foram apreendidos.

O suspeito W.S.D., 26 anos, foi localizado no Jardim Eldorado, em Várzea Grande, e autuado em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. O flagrante foi lavrado pelo delegado Guilherme de Carvalho Bertoli.

O furto ocorreu no dia 12 de janeiro. O ladrão tentou entrar pelos fundos da oficina, violando a parede.

Não obtendo êxito, ele escalou a parede usando uma corda para chegar até o telhado, por onde entrou no estabelecimento e furtou um veículo Voyage azul, baterias, máquinas de uso da oficina, scanners automotivos, compressores de ar condicionado automotivo, ferramentas e vários outros produtos de trabalho.

Policiais passaram a investigar e identificaram o suspeito como o autor do furto à empresa. Ele é monitorado por tornozeleira eletrônica e sinal de rastreio, que antes de ser desligado aponta para o endereço do estabelecimento, local do crime.

Ao ser localizado, o criminoso confessou o furto e acabou revelando o local onde o veículo levado estaria escondido. O automóvel foi encontrado e deverá ser restituído à vítima.

No celular do preso, havia várias ligações no horário do furto para um número que foi checado e identificado como sendo também um reeducando monitorado por tornozeleira eletrônica, que teria saído há pouco tempo da cadeia.

Em diligências no endereço do ex-presídiário, no Bairro Jacarandá, os policiais localizaram mais de 220 porções de drogas e outros objetos provenientes de furtos ou roubos.

Um dos objetos recuperados é o aparelho celular roubado de uma mulher que foi abordada por um criminoso, enquanto aguardava em um ponto de ônibus. O roubo ocorreu no dia 13 de janeiro de 2019.

O reeducando não foi localizado, mas deverá ser responsabilizado por crimes de tráfico de drogas, roubos e furtos.

Na casa dele foram apreendidos 195 porções de pasta-base, 29 porções de maconha, uma porção maior da mesma substância, ácido bórico, balança de precisão, apetrechos de preparo de droga, 10 perfumes, 5 relógios, 8 munições calibre 38, três correntes dourada, 1 anela de cor dourada, 1 compressor, 1 bomba d’água, 1 televisor, 3 celulares e 4 rodas de carro.

“O endereço onde foi localizada essa droga é de um possível comparsa dele furto”, esclareceu o delegado Guilherme Bertoli.