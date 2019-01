BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

O delegado Caio Albuquerque, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), divulgou imagens do trio suspeito de assaltar um lava a jato e matar um empresário que passava pelo local na manhã dessa terça-feira (15), no Bairro Consil, em Cuiabá.

De acordo com o delegado, os suspeitos tratam-se de Elian Silva Bispo de Campos e José Igor Rodrigues dos Santos, ambos de 18 anos, e Pablo Augusto Almeida Nascimento, de 27 anos.

Segundo Albuquerque, a divulgação das imagens feitas por câmeras de segurança do local tem por objetivo ajudar na localização dos três suspeitos

“As equipes estão em diligência desde ontem, sem parar. Estamos divulgando as imagens com o rosto dos três para que a população de Cuiabá saiba quem são eles. Contamos com a ajuda de todos”, afirmou.



De acordo com o delegado, Elian e José cometeram infrações quando eram menores de idade. Já Pablo Augusto possui envolvimento em outro crime e chegou a ser preso após a tentativa de assalto no lava jato, mas conseguiu fugir - ainda algemado - do carro usado pela polícia.

Alair Ribeiro/MidiaNews Delegado Caio Albuquerque: polícia já recebeu algumas denúncias sobre suspeito

Ele também contou que muitas denúncias já foram feitas à Polícia Civil e estão sendo investigadas.

“Estamos checado algumas denúncias. Algumas são informações desencontradas para atrapalhar o trabalho da polícia”, explicou.



Relembre o crime

O empresário Adriano Figueiredo de Oliveira, de 38 anos, foi morto com um tiro no peito após atirar uma pedra contra os suspeitos na tentativa de impedir a ação dos bandidos.

Na ocasião, um funcionário e o proprietário do estabelecimento foram rendidos e amarrados por três criminosos que exigiam a chaveda uma caminhonete S10.

Como o automóvel estava quebrado, os bandidos decidiram levar um Gol de um cliente do lava a jato. Neste momento, a vítima passava em frente ao local quando percebeu a movimentação e decidiu intervir.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima, mas o homem morreu após dar entrada no Pronto Socorro de Cuiabá.

Leia mais sobre o assunto:

Sem viatura, polícia usava carro de passeio para levar latrocida

Vídeo mostra vítima pedindo ajuda à esposa; Samu demora 20 min

Capturado após latrocínio, suspeito foge algemado de viatura

Homem é morto ao tentar impedir roubo a lava a jato no Consil