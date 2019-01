DA REDAÇÃO



A Polícia Militar de Poxoréu libertou uma vítima de roubo seguido de sequestro e prendeu três suspeitos em flagrante delito, entre os quais uma mulher, na noite desta segunda-feira (14).

As prisões aconteceram por volta das 23h, na rodovia MT-180, km 86, próximo ao Rio Poxoreuzinho. Os policiais suspeitaram dos ocupantes de um veículo Corolla, de cor prata, que estava sendo abastecido em um posto de combustível na entrada da cidade de Poxoréu e decidiram abordá-los.

A viatura se aproximava do Corolla quando o condutor arrancou em alta velocidade, não acatando a ordem de parada emitida por voz, luz e giroflex. Houve, então, uma perseguição pela rodovia até o km 86, onde o Corolla colidiu com outro veículo, um caminhão parado ocupante de parte da pista.

No local, os policiais descobriram que o proprietário do carro, um homem de 50 anos, ainda estava com os assaltantes. Ele foi abordado e sequestrado em Rondonópolis, a quase 130 quilômetros de onde os policiais o libertaram.

Foram presos: W.S., 20, P.V.C.S., 24, e K.N.C., 23. R.J.A.R., que seria o condutor do carro conseguiu fugir, entrando na mata às margens da rodovia.

Em consequência do acidente, W.S. e P.V. sofreram lesões leves e foram socorridos na UPA de Primavera do Leste. Já a vítima, o dono do Corolla, que também ficou ferido, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Rondonópolis com suspeita de fratura nos membros superiores.