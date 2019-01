DA REDAÇÃO



A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA) prendeu um criminoso suspeito de atuar em diversos roubos, ocorridos na Capital somente entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro deste ano. R.S.M.F. estava com mandado de prisão decretado pela Justiça com base nas investigações conduzidas pela DERRFVA.

Um dos crimes ocorreu no dia 17 de dezembro de 2018, próximo ao Shopping Pantanal. Na ocasião, o suspeito e seu comparsa armados renderam a vítima e subtraíram uma motocicleta Honda XRE 300. Segundo as investigações, os mesmos criminosos utilizaram a motocicleta subtraída para praticar outros roubos, entre eles um ocorrido no dia 02 de janeiro, no bairro Bela Vista, contra uma policial civil.

A policial reagiu ao assalto e conseguindo evitar o roubo do seu veículo Toyota Etios. Após ter a ação frustrada, os criminosos fugiram abandonando a motocicleta roubada. Logo em seguida, o comparsa A.G.L., foi preso em flagrante por policiais militares, em posse da arma de fogo, porém R.S.M.F. conseguiu foragir.

Em continuidade as investigações, a equipe da DERRFVA conseguiu chegar a identidade do suspeito como o segundo envolvido nos crimes. Diante das evidências o delegado Marcelo Martins Torhacs representou pela prisão do suspeito, deferida pela Justiça. A ordem de prisão contra o investigado foi cumprida na tarde de terça-feira (15), quando ele se apresentou na delegacia na presença do advogado.

Segundo o delegado, a dupla também é suspeita de atuar em outros crimes como um latrocínio, ocorrido no bairro Bosque da Saúde, no dia 18 de dezembro, que também é investigado pela DERRFVA.

“Uma motocicleta com as mesmas características da motocicleta roubada na noite anterior, abordou a vítima que estava estacionada, e um motociclista foi alvejado no meio da rua. Ainda há um quarto fato, na virada do ano do dia 31 para 1º, quando eles praticaram o roubo do veículo de uma vítima que chegava a casa de parentes para as comemorações de virada de ano”, disse o delegado.

“A prisão preventiva do acusado é muito importante, uma vez que existe o risco concreto de reiteração criminosa”, completou o delegado.