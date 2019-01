DA REDAÇÃO



Duas ações distintas de repressão ao roubo e tráfico de droga no interior do Estado, em Guiratinga e Paranatinga, levaram a Polícia Militar à apreensão de quase 200 kg de droga entre terça (15) e quarta-feira (16).

Na primeira, em Guiratinga (a 332 km de Cuiabá), a operação policial teve início após o roubo em um comércio na Avenida Rotary Internacional, de onde levaram um veículo Onix, algumas peças de jóia entre outros produtos.

Policiais do 2º Pelotão de PM cercaram a cidade, com apoio da Polícia Civil, mas os suspeitos fugiram para uma área de mata depois de abandonar duas mochilas com produtos roubados do comércio.

A PM recebeu informações de que um suspeito havia entrado em contato com o dono carro pedindo R$ 2,5 mil para devolvê-lo e indicando conta uma bancária de Londrina, no Paraná, para o depósito do dinheiro.

A partir dos dados bancários repassados pela PM, policiais da 4ª Companhia de Londrina foram à casa da suspeita H.T.C., onde efetuaram sua prisão e foram apreendidos os 90 kg de maconha e meio de crack.

O carro Onix foi recuperado pela polícia em Guiratinga antes do depósito do dinheiro. As polícias Civil e Militar continuam fazendo buscas na tentativa de prender os autores do roubo.

Pasta base

Em Paranatinga (a 381 km de Cuiabá), na quarta-feira (16), policiais da 3ª Companhia da PM prenderam um casal e apreenderam 80,3 kg de pasta base de cocaína e 6,8 kg de cocaína. A PM local recebeu informações de que um veículo, modelo Pajero, estaria deixando a cidade levando quando quantidade de droga.

O carro foi abordado no pátio de uma lanchonete na MT-020, no sentido Gaúcha do Norte, ocupado por E.D.F., 40, e R.N, 25. Após revista, foram encontrados no Pajero 78 barras de pasta base e cinco envelopes de cocaína.

O casal disse ser morador da Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande, de onde saiu com a droga com destino a Canarana. Os dois, a droga e o veículo foram entregues na Delegacia de Polícia de Paranatinga.