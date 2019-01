BIANCA FUJIMORI

O delegado Caio Albuquerque, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), revelou que um motorista de aplicativo - já identificado e preso pela polícia - está envolvido no latrocínio que resultou na morte do empresário Adriano Figueiredo de Oliveira, de 38 anos, em um lava a jato no Bairro Consil, em Cuiabá.

Pelo crime, já haviam sido presos Elian Silva Bispo de Campos e José Igor Rodrigues dos Santos, ambos de 18 anos, e Pablo Augusto de Almeida Nascimento, de 27 anos, nessa quarta-feira (16).

Outros dois casais que teriam ajudado os suspeitos a se esconderem da polícia, após o crime, também já foram identificados e detidos e devem ser ouvidos pela Polícia Civil.

Segundo Albuquerque, o motorista ficou responsável de buscar o trio em suas casas e levar os criminosos até as proximidades do lava a jato.

De acordo com os depoimentos dos presos, eles receberam informações sobre o empreendimento e planejaram o crime.

As investigações apontam que os bandidos chegaram ao lava a jato por volta de 1h30 e ficaram no local até de manhã, aguardando a chegada do proprietário.

Reprodução Trio confessou ter cometido o crime, no Bairro Consil

“Quando chegou o responsável, eles o abordaram. No curso da ação, a vítima [Adriano Figueiredo de Oliveira], da rua, tentou jogar pedra e gritar chamando a Polícia. O Elian efetuou cerca de quatro disparos, que levou a vitima a óbito já no Pronto Socorro”, explicou o delegado.

O trio responderá por latrocínio, formação de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Todos também possuíam passagens criminais por roubos.

O delegado ainda revelou que José Igor é autor de um roubo de um Cross Fox, que ocorreu nesta semana, em Várzea Grande.

O rapaz confessou que vendeu o automóvel e comprou a arma do crime com o dinheiro.

O trio encontra-se preso na Delegacia, onde aguarda a realização da audiência de custódia. O motorista e os dois casais envolvidos no crime ainda serão interrogados.

As prisões

Por meio de uma ligação anônima, a Polícia Civil foi informada de que Pablo, o assaltante que chegou a ser preso logo depois do crime, mas conseguiu fugir, estava escondido em uma casa no Residencial São Benedito, em Várzea Grande.

A prisão ocorreu no final da tarde de ontem (16). Pablo ainda tentou fugir mais uma vez, mas a Polícia conseguiu imobilizá-lo e prendê-lo.

Ao entrarem na residência, os policiais encontraram uma mulher que estava auxiliando na fuga do acusado.

“Depois localizamos o marido da mulher, que também foi preso”, completou Albuquerque.

Já no período da noite, os investigadores receberam a informação de que os outros dois comparsas estavam escondidos em uma quitinete no Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá.

“Quando entramos na quitinete, tinha um casal que estava assegurando a fuga deles. Eles foram detidos também”, disse o delegado.

Na quitinete, os policiais acharam a arma do crime com munição e porções de maconha.

