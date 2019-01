BIANCA FUJIMORI E BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um vídeo registrou o momento da prisão de dois traficantes - de 22 e 44 anos - no estacionamento do Supermercado Comper, na Avenida do CPA, em Cuiabá. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (17).

Na hora da abordagem, havia diversos clientes no mercado.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) recebeu uma denúncia de que dois homens estavam vendendo drogas no local.

Diante disso, os militares foram até o estabelecimento e realizaram a prisão dos suspeitos.

Nas imagens é possível ver um dos homens já detido pela Rotam e sendo levado até a viatura.

No entanto, em poucos segundos, um outro é visto tentando sair em uma caminhonete preta.

Os policiais correm para abordar o veículo e, no mesmo instante, o motorista desce com as mãos para cima.

Enquanto isso, um dos militares “esconde” o primeiro preso atrás de um carro branco e segue para dar apoio à abordagem do segundo suspeito. Em seguida, ele é colocado no camburão e encaminhado para a delegacia.

Já o motorista da caminhonete é revistado e colocado no banco de trás do veículo. Quatro policiais também entram no automóvel e seguiram para a Central de Flagrante, no Bairro Verdão.

Dentro do veículo, os militares encontraram uma porção pequena de pasta base e um tablete do entorpecente.

