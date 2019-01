BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O servidor público Charlie Willian Antônio dos Santos, de 36 anos, foi assassinado a tiros em frente a um hotel em Várzea Grande, na tarde de quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, dois homens em um Gol branco abordaram a vítima e realizaram dois disparos. Charlie foi atingido na cabeça e no peito.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Charlie trabalhava na Secretaria de Educação de Várzea Grande e era estudante de Educação Física na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFMT publicou uma nota de pesar em sua fanpage no Facebook.

“A gestão do DCE UFMT Cuiabá se solidariza com a dor dos familiares, amigos e dos que com ele conviveram, rendendo homenagens ao trabalho por ele realizado em toda a sua carreira acadêmica”, escreveu.

Na rede social, colegas de faculdade também lamentaram sua morte.

O caso é investigado pela Polícia Civil.