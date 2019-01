Policiais civis da DHPP estão no local do crime e investigam o homicídio

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O empresário Geraldo Jamil Siman de Moreira, de 51 anos, foi assassinado a tiros na frente da sua casa no início da manhã desta sexta-feira (18), no Bairro Cidade Verdade, em Cuiabá.

Segundo informações preliminares da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um homem armado abordou Geraldo quando ele saía para trabalhar.

O assassino primeiro exigiu que Geraldo se deitasse no chão. Em seguida atirou três vezes na cabeça do empresário.

A ocorrência ainda está em andamento e os investigadores aguardam a chegada da equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que fará a perícia do local.

No site Empresas do Brasil consta que Moreira seria dono de um açougue no Bairro Cidade Verde, que está ativo desde 2009.