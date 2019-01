DA REDAÇÃO



Um adolescente identificado como autor de diversos roubos foi apreendido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, na noite de quinta-feira (17).

O jovem de 17 anos foi detido durante diligências que apuravam um roubo ocorrido na segunda-feira (14). Na ocasião, quatro criminosos invadiram um sítio na região do Engordador e, munidos de arma de fogo, renderam os moradores, roubando joias, aparelhos de TV, notebook, celular, entre outros objetos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 40 mil.

As investigações apontaram que o crime foi cometido por uma associação criminosa armada, que age de modo reiterado, e atua com truculência com as vítimas, em roubos realizados no Município de Várzea Grande.

As investigações prosseguem no sentido de identificar e prender os comparsas do adolescente.

O jovem foi apreendido no Bairro Vila Arthur após diligências desde a comunicação do crime. No momento da abordagem policial, o suspeito fugiu, com a mão na cintura, demonstrando estar armado. Mesmo cercado, ele continuou correndo, vindo a cair e machucando o rosto.

A equipe constatou que o menor portava uma pistola de brinquedo. Em sua residência foram apreendidas diversas porções de maconha, embaladas para a comercialização, além de balança de precisão e o valor de R$ 340 em dinheiro.

O menor foi levado para atendimento médico no Pronto Socorro de Várzea Grande, onde foi realizado corretivo na face.

Em seguida, ele foi conduzido à Derf VG, e autuado em atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, associação criminosa armada, tráfico de drogas, desobediência e resistência.

Além do roubo, o adolescente foi reconhecido como sendo um dos autores de uma tentativa de latrocínio ocorrida no dia 29 de dezembro, quando quatro criminosos armados invadiram uma confraternização, renderam todos os presentes, e atiraram em um homem, que foi atingido de raspão na cabeça.

O adolescente também foi reconhecido como autor de um roubo ocorrido a uma residência no Bairro Jardim Paula I. Nessa oportunidade ele chegou a agredir uma criança de cinco anos de idade.

As investigações visando desarticular essa associação criminosa armada prosseguem pela especializada. Também são realizados levantamentos para identificar outros roubos em que o menor possa ter participado.