O homem acusado pela morte da companheira, na madrugada desta sexta-feira (18), em Primavera do Leste (231 km ao Sul), foi preso pela Polícia Civil.

O suspeito Gabriel Gomes da Silva, de 25 anos, foi localizado por policiais da Delegacia de Delitos Gerais e Homicídio no começo desta tarde, tentando se esconder na casa de um familiar, na cidade.

O suspeito, que é usuário de droga, alegou ter assassinado a companheira por ela estar mantendo um relacionamento extraconjugal. Ele será autuado no crime de feminicídio (assassinato de mulheres por questões de gênero, em função do menosprezo ou discriminação à condição feminina).

A vítima, Grasiele Lopes, 22 anos, teve perfurações de faca nas costas e no tórax. Familiares relataram que a jovem estava convivendo com o suspeito há cerca de 3 meses, no bairro Padre Onesto Costa.

Os golpes de faca começaram na varanda da casa da vítima, mas ela correu gritando por socorro até a casa da mãe que mora em frente. Ao abrir a porta, a moça caiu ao chão desfalecida. O Samu foi acionado e constatou o óbito.

Dentro da casa, a perícia técnica localizou uma porção aparentando ser maconha e 30 pedras pequenas de material aparentando ser pasta base. A origem da droga será apurada.

A arma do crime, uma faca, e um pedaço de pano sujo de sangue foram apreendidos e serão encaminhados à perícia.

Após o término do auto de prisão em flagrante, o preso será apresentado em audiência de custódia.