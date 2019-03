DA REDAÇÃO



Dois menores de idade foram recapturados na manhã desta segunda-feira (18), em Barra do Garças (a 509 quilômetros de Cuiabá), após fugirem da cela do Centro Socioeducativo do município.

C.C.S., de 18 anos, e J.V.B., de 16 anos, conseguiram fugir da unidade após os agentes prisionais abriam a cela. As agentes do Centro Socioeducativo foram surpreendidas com empurrões e uma delas foi atingida por uma arma artesanal.

Os dois foram recapturados quando tentavam se esconder em uma residência, onde trocaram de roupa deixando o uniforme do centroeducativo. As roupas foram furtadas da casa.

De acordo com a Polícia Militar, os menores já preparavam para prosseguir na fuga quando foram surpreendidos pelos policiais e precisaram se render.

Os infratores foram encaminhados para Central de Atendimento da PM e, posteriormente, recambiados para o Sistema Socioeducativo.