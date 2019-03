KARINA STEIN

A Ordem dos Advogados do Brasil em (OAB-MT) cobrou rigor nas investigações sobre a morte do advogado Francisco Assis de Freitas, 52 anos, que foi assassinado com três tiros em sua casa em Sinop (500 km de Cuiabá), na manhã desta segunda-feira (18).

Em nota, o presidente estadual da OAB Mato Grosso, Leonardo Campos, cobrou precisão na apuração do caso. “O crime exige uma investigação rigorosa, inclusive sobre as motivações e causas”, afirmou.

Segundo o presidente da seccional da OAB em Sinop, Eduardo Marques Chagas, o advogado atuava na área de ações fundiárias. “A OAB já esteve na delegacia, conversou com o delegado e está acompanhando o caso para que apure a motivação do crime”, declarou.

O delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Carlos Eduardo Muniz, afirmou que a família da vítima ainda não foi ouvida sobre o caso. “Nós começamos a investigar agora. A equipe está fazendo os levantamentos preliminares e o inquérito policial já foi instaurado”, disse.

Francisco foi morto com três tiros à queima-roupa no portão de sua casa. O advogado chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

O velório está sendo realizado no Memorial da Luz e Vida, em Sinop. O sepultamento está marcado para às 16h30 da próxima terça-feira (19).

Leia a nota da OAB-MT na íntegra:

"A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) lamenta profundamente o assassinato do advogado Francisco Assis Dias de Freitas, ocorrido na manhã desta segunda-feira (18), em Sinop. A entidade informa que, através da subseção da OAB na cidade, acompanha o caso junto à Polícia Civil e requereu plena investigação do homicídio.

Francisco Assis de Freitas foi vítima de disparo de arma de fogo na sua residência, em Sinop, por volta das 6 horas. Ele foi socorrido até o hospital, mas morreu em decorrência do tiro.

“O crime exige uma investigação rigorosa, inclusive sobre as motivações e causas”, assevera o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.

A Seccional, assim como a subseções de Juara – onde era inscrito - e Sinop, manifesta seu profundo pesar e solidariedade a familiares e amigos do advogado.

O velório de Francisco Assis de Freitas acontecerá no Memorial da Luz e Vida, em Sinop, e o sepultamento será nesta terça-feira, às 16h30."

