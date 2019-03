KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Doemir Gandolfi, 54 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro do caminhão de conduzia, na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande, no início da tarde desta segunda-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Militar, a carreta Scania com placa de Caibi (SC) foi encontrada parada por moradores da região às margens da BR-364, a 5 km do Trevo do Lagarto, no sentido a Jangada.

Um morador teria visto o caminhoneiro dentro da cabine, com a cabeça abaixada, e tentou abordá-lo para saber se precisava de ajuda.

Ao se aproximar, o morador notou que Doemir estava morto. A vítima tem um ferimento à bala na região da cabeça.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Várzea Grande está no local para as devidas providências.

Ainda não se sabe as causas do homicídio.