DA REDAÇÃO



Três pessoas foram detidas durante abordagem em uma residência no bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste (a 300 quilômetros de Cuiabá), por associação criminosa e tráfico de drogas. E.L.S., 33 anos, S.A.L.S., 33 anos, e E.B.S., 46 anos, foram presos na tarde deste domingo (17) e a Polícia Militar também apreendeu drogas e dinheiro.

A residência, localizada na Rua Paraíba, é frequentada por usuários de drogas. Lá morava um casal, que seria o responsável pela venda do entorpecente. Em ronda pela região os policiais confirmaram a grande movimentação de pessoas entrando e saindo da residência.

Os policiais entraram na casa para a abordagem e encontraram porções de pasta base de cocaína com os suspeitos e em cima do sofá, além de uma balança. Na continuidade das buscas, foram encontrados objetos de origem duvidosa e sem nota fiscal. No total, foram apreendidos um quilo de pasta base de cocaína, 45 trouxas de pasta base de cocaína, dinheiro em notas e moedas.

Os policiais ainda descreveram que a residência possui insalubridade, odor de entorpecente, presença frequente de usuários. Tudo isso, somado ao material apreendido, caracteriza o local como uma boca de fumo.

Os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados à delegacia para as devidas providências.