JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (19), suspeito de agredir a ex-mulher de 37 anos e a filha dela, de seis anos, no Bairro Residencial Ilza Terezinha Picoli, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pela vizinha da vítima, que ligou informando que a mulher estava gritando na casa dela.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a mãe, a criança e o suspeito ainda na casa. Segundo ela, o homem invadiu a sua casa por volta das 1h20 e quebrou uma porta e diversos outros objetos.

Em seguida, o ex teria passado a lhe agredir com um pedaço de pau e com pedras. A mulher disse ainda que, em determinado momento, estava com a filha no colo e o homem a atingiu, lesionando a perna direita da criança.

Conforme o BO, o suspeito também estaria armado com uma faca e ameaçando-a de morte o tempo todo.

Após ouvir o relato, os policiais encaminharam as duas para uma unidade de saúde. Já o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes da Capital.