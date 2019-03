BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

A Gerência de Combate aos Crimes de Alta Tecnologia (Gecat), da Polícia Civil, está monitorando a existência de vídeos em que a boneca “Momo” incita a violência.

A figura surgiu em 2018 em vídeos no YouTube, onde adolescentes tentavam interagir com alguém chamada Momo.

Em fevereiro deste ano, a boneca teria retornado, agora no aplicativo YouTube Kids, invadido vídeos e ensinando crianças a se matarem.

A Gecat, comandada pelo delegado Eduardo Botelho, alerta os pais a encaminharem para a polícia links de vídeos nos quais supostamente a boneca Momo aparece.

Juntamente com a Google, a Gerência afirmou que tomará as devidas providências para identificar o responsável pela publicação do conteúdo.

A Polícia não informou se já recebeu alguma denúncia relacionada à personagem virtual.

"Boneca Momo"

A imagem vinculada a Momo é uma escultura japonesa de 1 metro, criada em 2016.

A figura passou a ser usada em um suposto perfil no Whatsapp que respondia com ameaças aleatórias, mensagens genéricas ou com imagens de violência explícita.

Em outros casos, alguns usuários teriam relatado que a boneca sabia seu nome completo, endereço e outros dados pessoais.

A boneca Momo ressurgiu no início deste ano, na Inglaterra, ao que indica uma reportagem do The Guardian, tabloide britânico. No entanto, não há provas de que o vídeo esteja mesmo circulando no YouTube Kids e aterrorizando crianças.