JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um casal - identificado como Jéssica Quintino, de 26 anos, e Jonathan Henrique, de 22 anos - foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (20), em Sorriso (a 420 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Civil, o duplo homicídio aconteceu por volta das 2h, no Bairro São Mateus.

As vítimas teriam sido assassinadas na frente dos quatro filhos: duas crianças de 4 e 8 anos, além de gêmeas de 9 meses.

Jéssica estaria amamentando uma das gêmeas quando foi atingida pelos disparos. Jhonatan teria sido baleado com cinco tiros.

Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada, e fez rondas em busca de suspeitos, mas nenhum foi encontrado.

A Polícia Civil também esteve no local do crime e constatou que havia sinais de arrombamento no portão do quintal e que a porta da casa havia sido quebrada.

Ainda não se sabe o que teria motivado a execução dos dois. As vítimas, segundo a polícia, não tinham passagens criminais.