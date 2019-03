BIANCA FUJIMORI

Um motorista do aplicativo Uber, identificado como Anderson Marcelo Lopes Caldeira, de 28 anos, foi baleado na cabeça no final da manhã desta quarta-feira (20), no Bairro Serra Dourada, em Várzea Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após testemunhas avistarem um Gol em alta velocidade na avenida principal do bairro. Em seguida, os moradores da região teriam ouvido disparos de arma de fogo.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima baleada na cabeça dentro do veículo. Imediatamente, Anderson foi levado para o Pronto Socorro de Várzea Grande.

O irmão do motorista foi comunicado e compareceu na unidade de saúde. Segundo informações do Pronto Socorro de Várzea Grande, Anderson está em estado gravisíssimo e passa por uma cirurgia de emergência.

A PM acredita que o motorista tenha sofrido uma tentativa de assalto que deu errado. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o crime.