DA REDAÇÃO



Um homem identificado como Hermes Domingos de Oliveira, apontado como sendo a pessoa que contratou os executores para assassinar o comerciante Geraldo Jamil Siman Moreira, 51 anos, ocorrido no dia 18 de janeiro de 2019, no Bairro Cidade Verde, se apresentou à Polícia Civil.

Ele compareceu à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), na segunda-feira (19), acompanhado de dois advogados.

Hermes teve a prisão temporária (30 dias) cumprida e foi apresentado na terça-feira (19) em audiência de custódia, sendo mantido preso.

Ao ser interrogado, ele negou seu envolvimento no crime, mas a delegada Eliane Moraes informou que elementos coletados nos autos da investigação apontam para ele.

O suspeito é um dos cinco citados no homicídio do comerciante que tem a própria esposa como uma das mandantes do crime.

Ele foi morto com três tiros na cabeça, em frente à própria casa. A esposa da vítima, Danielle Reis de Souza Siman, 36 anos, foi presa no dia 20 de fevereiro, por ser apontada como uma das mandantes do homicídio junto com o amante, Gabriel Brito Gabiato Pires, de 18 anos, que teria contratado duas pessoas para execução do crime, sendo um deles Atailson Espírito Santo, 27 anos, que também foi preso.

Seis pessoas são investigadas por participação no crime. Apenas uma não teve o mandado de prisão cumprido e segue procurada.