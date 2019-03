DA REDAÇÃO



Uma operação deflagrada pela Polícia Judiciária Civil de Juína (735 km a Nordeste), na terça-feira (20), com objetivo de dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o autor de uma tentativa de homicídio, resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas no município. Na ação, foram apreendidas drogas, arma de fogo, munições, além de outros objetos de origem ilícita.

Os suspeitos D. L. S. R. - que estava com mandado de prisão em aberto - A. G., 29 anos, A. P. S., 31 anos, G. S. S., 37 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo.

A ação visava dar cumprimento a ordem de prisão preventiva contra D. L. S. R identificado em investigações da Delegacia de Juína como o executor de uma tentativa de homicídio, ocorrida no mês de fevereiro, contra a vítima J. A. S. no município.

Nas investigações, coordenadas pelo delegado Marco Bortolotto Remuzzi quatro pessoas tiveram participação identificada no crime, sendo o mandante, o executor e dois suspeitos de planejar o crime. Os suspeitos tiveram os mandados de prisão preventiva representados pelo delegado e deferidos pela Justiça.

A prisão de D. L. S. R ocorreu após os policiais da Delegacia de Juína receberem denúncias de que o suspeito teria chegado recentemente da cidade de Brasnorte, em posse de entorpecentes e uma arma de fogo, tipo pistola. Segundo as informações, o suspeito na companhia do comparsa A. G. usariam duas motocicletas (uma Honda Brós e uma CG Titan) e um veículo Volkswagem Gol, para fazer a distribuição entorpecentes na cidade.

Com base na denúncia, os policiais foram até a residência do suspeito que ao chegar em casa e perceber a presença da equipe policial, tentou empreender fuga junto a seu comparsa A. G., na motocicleta CG Titan. A equipe de investigadores realizou o acompanhamento dos suspeitos que foram detidos há poucos metros da residência.

Em buscas na casa do suspeito, os policiais apreenderam várias porções de entorpecentes entre maconha, cocaína e pasta base, além de uma pistola e um carregador com 27 munições calibre .40, balança de precisão e outros objetos de origem ilícita. Em checagem, foi verificado que a pistola apreendida é produto de roubo ocorrido em Juína.

Diante da situação, todos os suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Juína, onde após serem interrogados o flagrante foi lavrado pelo delegado Marco Bortolotto Remuzzi.