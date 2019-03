Drogas e chips de celulares foram encontrados com visitantes, no horário de visita da PCE

DA REDAÇÃO



Sete mulheres que tentavam entrar com drogas e chips de celulares na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, foram detidas em flagrante após serem abordadas por agentes penitenciários e policiais civis da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

As prisões ocorreram na tarde dessa quarta-feira (20), no horário de visita aos internos no presídio.

As drogas e os chips seriam entregues a seis detentos, segundo a polícia. Os 13 suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (21).

Segundo a polícia, denúncias anônimas apontavam que mulheres tentariam entrar com materiais ilícitos na PCE.

Em revistas feitas na entrada dos visitantes, os agentes penitenciários flagraram T.M.S. com cocaína, escondida em uma vasilha com alimentos.

A partir daí, equipes formadas por policiais da GCCO e agentes realizaram cerco ao local reservado para a triagem das visitantes e abordaram as pessoas que ali estavam.

Foram localizadas dezenas de invólucro contendo diversas substâncias entorpecentes, dentre eles pasta base de cocaína, maconha e cocaína pura, além de chips telefônicos devidamente acondicionados para entrada clandestina no estabelecimento.

Parte do material foi dispensada durante as revistas e outra foi localizada acondicionada em bolsas e pertences pessoais.

Com o auxílio de testemunhas, do pessoal do controle de acesso de pessoas da PCE e ainda das imagens de monitoramento da unidade prisional, todas as mulheres que carregavam materiais ilícitos foram identificadas.