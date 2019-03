DA REDAÇÃO



Um homem de 28 anos é detidos por policiais do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTRAN), nesta quarta-feira (20), em Cuiabá, por uso de documento falso, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Os policiais foram acionados quando M.M.F.J. apresentou a documentação de um Gol, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e o servidor observou indício de adulteração. Os policiais foram acionados e, em consulta, foi confirmado que havia uma queixa de furto com base no documento apresentado, na cidade de Jangada, em 2016.

Os policiais ainda realizaram uma vistoria minunciosa e descobriram que o motor é de um outro Gol, também com queixa de roubo. O suspeito e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrante.