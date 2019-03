JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (22), após quebrar a vidraça da Loja Americanas, na Galeria Itália, no Bairro Jardim das Américas, e furtar cinco tablets.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 4h30.

Foi o vigilante do estabelecimento comercial quem percebeu a ação e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o funcionário do local, o ladrão estava sem camisa e usou um pé de cabra para quebrar o vidro. Em seguida ele retirou os tabletes e fugiu.

No entanto, a PM fez rondas na região e encontrou o suspeito já no Bairro Pedregal. Questionado a respeito do furto, o rapaz confessou ter pegado e disse que iria trocar os dispositivos eletrônicos por drogas.

Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital, onde foi autuado por furto.