DA REDAÇÃO



Quatro homens e uma mulher foram presos em flagrante pela Polícia Civil por envolvimento no roubo seguido de morte (latrocínio) do motorista de aplicativo Anderson Marcelo Lopes Caldeira, de 28 anos, ocorrido na quarta-feira (20), no lixão do Bairro Serra Dourada, em Várzea Grande.

Segundo a polícia, todos são integrantes de uma organização criminosa que atua em roubos de veículos na Grande Cuiabá. As prisões foram efetuadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande.

Os executores J.P.J., R.M.S. e W.H.C.O. foram presos nesta quinta-feira (21) e indiciados por latrocínio consumado, organização criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, desobediência e resistência.

Junto com eles também foi preso E.F.A.C., de 18 anos, por roubo majorado, e S.M.D., de 45 anos, que é apontada como integrante da organização e cuja participação no latrocínio ainda está sendo apurada.

Envolvimento com façcão

A delegada titular da Derf de Várzea Grande, Elaine Fernandes, disse que os três executores são considerados de altíssima periculosidade e agem a mando de lideranças de uma facção criminosa.

"Os levantamentos efetuados, atestam que, os integrantes, ora conduzidos, atuam na prática de roubos de veículos para encaminhar para a Bolívia a fim de trocar por drogas, ao passo que, nos últimos quinze dias ocorreram inúmeros roubos de veículos neste município", disse.

Durante a abordagem, eles resistiram a prisão, tendo o suspeito W.H.C.O., fugido do cerco, se escondendo em uma área de mata. O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionado para auxílio da localização por meio aéreo do suspeito em meio a mata.

Confissão

Já na Delegacia, durante interrogatório, o suspeito R.M.C., confessou a prática do latrocínio em concurso com os conduzidos J.P.J. e W.H.C.O. Ele ainda alegou que a intenção era somente roubar o veículo (Gol) da vítima, que teria se recusado a descer do carro. Então, segundo ele, os outros dois comparsas decidiram matá-lo.

Ainda no interrogatório, R.M.C. imputou o planejamento do crime à J.P.J., que teria acionado o transporte via aplicativo. No momento em que o veículo da vítima parou, J.P.J. enquadrou o motorista munido de um revólver calibre 38, anunciando o roubo e ordenando que a vítima descesse do carro.

Como a vítima se recusou, J.P.J. teria entrado no veículo e sentado atrás do motorista, que acelerou o veículo e colidiu logo em seguida contra o barranco do lixão. Nesse momento, J.P.J. teria efetuado os disparos contra o motorista e, logo em seguida, todos fugiram.

W.H.C.O. também confessou a prática do latrocínio, mas afirmou ter sido R.M.C. quem efetuou os disparos contra a vítima. O suspeito ainda afirmou que, juntamente com J.P.J. resgataram o comparsa nas imediações do local do latrocínio.

Passagem pela polícia

O suspeito J.P.J. possui quatro condenações criminais pela prática de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de artefato explosivo e organização criminosa.

Reprodução Anderson Caldeira (detalhe) reagiu a assalto e foi baleado na cabeça, acabando por colidir o carro em um barranco, em lixão em VG

Ele seria o responsável pela explosão do muro da Penitenciária Central do Estado em 25 de abril de 2014, ocasião de sua prisão, e teria trocado tiros com a Polícia Militar.

O conduzido W.H.C.O. foi colocado em liberdade há pouco tempo e foi orientado pelos companheiros de cela a procurar os outros dois supostos executores, os quais iriam lhe fornecer, do lado de fora, suporte na prática de roubos.

Segundo a polícia, o suspeito R.M.C. já havia sido preso por posse irregular de arma de fogo, receptação e corrupção de menor e afirmou integrar a organização criminosa há um ano e cinco meses.

Roubo de veículo e empresa

No mesmo dia, após a execução do motorista de aplicativo, os três suspeitos de executarem o motorista e o quarto suspeito preso, de 18 anos, na posse de arma de fogo, roubaram uma Fiat Strada, no Bairro Jardim Imperador. Pelo crime eles também foram autuados em flagrante em roubo majorado.

A suspeita S.M.D., que faz uso de tornozeleira eletrônica, será investigada na participação do latrocínio, pois a arma do crime pertencia ao filho dela, que também é alvo da investigação.

A mulher, junto aos demais suspeitos, praticou roubo em uma empresa de manutenção, de onde levaram várias máquinas e o veículo S10 do estabelecimento.

Ela é sogra de K.B.F., que foi preso com parte dos produtos roubados dessa empresa. Imagens do local captaram o veículo Ford Fiesta de propriedade da suspeita, parando em frente a empresa e os comparsas descendo do carro para executar o roubo.