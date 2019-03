JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma jovem de 21 anos foi presa nesta quinta-feira (21), acusada de ter quebrado a perna do próprio filho, de dois meses, em Jaciara (144 km de Cuiabá). A criança está internada no hospital municipal da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado pelos médicos da unidade de saúde, após constatarem a fratura no fêmur do bebê.

A PM também esteve no local e, ao questionar a mãe da criança sobre o episódio, ela relatou que após ter ficado nervosa foi fazer uma massagem no filho, e alegou que colocou muita força, ocasionando a lesão.

Ela contou ainda que o pai da criança não estava em casa no momento do fato e só descobriu na noite de quarta-feira (20), quando ele foi trocar a fralda do bebê.

Segundo o BO, o pai confirmou a versão da esposa, mas se exaltou em determinado momento com ela na delegacia, e a agrediu com dois tapas no rosto, na frente dos policiais.

Ele alegou que a mulher teria lhe mandado uma mensagem no celular afirmando que ele também seria sido responsável pela agressão ao filho.

O homem foi preso, bem como a esposa dele. A criança ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.