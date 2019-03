DA REDAÇÃO



Cinco homens foram presos na manhã desta sexta-feira (22) durante a Operação Regressus, da Polícia Civil, suspeitos de matarem Marcelo Bezerra da Silva, no último dia 16 de masrço, em Guarantã do Norte (a 715 km de Cuiabá). No dia do crime, a polícia chegou a prender em flagrante o suspeito A.R.S.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária contra F.S., K.J.S.C., E.R.S., E.S.A. e M.W.S.S. - suspeitos de integrarem uma facção criminosa -, além de sete mandados de busca e apreensão.

Segundo o delegado Vanner dos Santos Neves, que conduziu a operação, a organização criminosa teria ordenado a execução da vítima e mais uma pessoa. os alvos estavam em um bar, onde eram vigiados por um suspeito - que foi preso na operação. Os demais suspeitos estavam em um churrasco próximo ao local do crime.

Logo após o crime, os policiais civis iniciaram as investigações para identificar os outros suspeitos e elucidar a motivação do crime. Foi apurado que a vítima estaria “jurada” de morte por uma facção criminosa, que atuava na cidade, pois essa vítima - juntamente com uma outra pessoa - teriam furtado uma “boca de fumo”.

No momento em que Marcelo e o amigo saíram do bar e foram em direção a uma “boca de fumo”, dois suspeitos abordaram a dupla e um deles atirou por pelo menos quatro vezes. Dois tiros acertaram o rosto da vítima, que morreu na hora.

“Inicialmente identificamos os dois mandantes do crime, posteriormente, os executores. Foi representado pela prisão temporária de cinco suspeitos, sendo as mesmas deferidas e cumpridas”, disse o delegado.