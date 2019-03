BRUNA BARBOSA



Um homem de 71 anos foi encontrado morto em um motel localizado no Bairro Cidade Alta, em Cuiabá, na quinta-feira (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia encontrou estimulantes sexuais no carro da vítima.

Consta no BO, que, de acordo com informações colhidas no local pelos policiais, o homem passou mal durante uma relação sexual, chegando a desmaiar no momento.

O homem foi encontrado morto por volta das 20 horas. Segundo narra o BO, após vistoria no veículo da vítima, os policiais encontraram estimulantes sexuais.

A suspeita é de que o medicamento tenha causado o mal súbito no idoso.

O boletim de ocorrância não dá informações sobre a pessoa com quem o idoso estava no motel.