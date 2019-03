Ação do suspeito foi registrada pelas câmeras de segurança do local

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma moto foi furtada de dentro do estacionamento do Shopping Goiabeiras na noite desta sexta-feira (22), em Cuiabá. A motocicleta foi levada e outra foi colocada no lugar para despistar o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada depois que um funcionário do estacionamento particular percebeu que a cancela por onde as motos passam estava quebrada.

Pelas câmeras de segurança foi identificado que um homem, de estatura mediana e porte físico forte, chegou no estacionamento com uma moto Honda CG Titan preta, deixou ela no local e levou uma moto Honda Bros vermelha, saindo do estacionamento após quebrar a cancela.

A dona da moto, que trabalha em um salão de beleza dentro do shopping, foi avisada por uma funcionária do estacionamento que sua motocicleta havia sido furtada.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a vítima percebeu que outra motocicleta foi deixada no lugar da sua. A moto em questão era uma Honda Titan preta, de uma vendedora de loja de eletrodomésticos, também do Shopping Goiabeiras.

Segundo o relato, a funcionária da loja havia deixado sua moto estacionada na Rua General Neves no início da tarde e quando retornou, ao final do seu expediente, não encontrou a motocicleta no local. Ao retornar ao shopping, ela soube do furtoe viu que a moto deixada no lugar da outra dentro do estacionamento era a dela.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, um dos supervisores do shopping se recusou a fazer a entrega da moto deixada no estacionamento para a dona pois, segundo consta no registro, ele considerou que a motocicleta foi usada na prática do furto.

As vítimas e um representante do estacionamento particular foram até a Central de Flagrantes da Capital registrar a ocorrência. A moto Honda Bros vermelha não foi encontrada.