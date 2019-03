DA REDAÇÃO



Uma investigadora da Polícia Civil de Ribeirão Cascalheira (a 900 km de Cuiabá), identificada como Márcia Régia de Matos, foi assassinada após um roubo seguido de sequestro no começo da noite de sexta-feira (22).

De acordo com a polícia, a policial estava em sua casa, que fica em uma chácara, às margens da BR 158, a 50 km da cidade de Ribeirão Cascalheira, quando foi surpreendida por dois criminosos, que roubaram um veículo Fiat Strada preta, de sua propriedade, além de duas armas pessoais (1 revólver 38 e um rifle 22) e pistola 940, acautelada da Polícia Civil.

O corpo da investigadora foi localizado na madrugada deste sábado (23), por volta das 2 horas, em uma estrada vicinal, às margens da BR 158 (a 60 km de onde foi levada), com um tiro na cabeça.

Os criminosos abandonaram o veículo dela próximo ao mesmo local e seguiram em fuga em uma motocicleta.

A Polícia Civil das Regionais de Água Boa e Barra do Garças (a 730 e a 500 km de Cuiabá, respectivamente) está mobilizada para prisão dos autores do latrocínio.

Uma equipe da Gerência de Operações Especiais (GOE) e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) seguiram para região.

Na manhã deste sábado (23), o delegado geral da PJC, Mário Dermeval Aravéchia de Resende, o diretor de interior, Walfrido Nascimento, e presidente do sindicato do investigadores de polícia, Edleusa Mesquita, também estão a caminho do município, em uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), para acompanhar os trabalhos e prestar solidariedade à família da investigadora.

A investigadora Márcia Régia de Matos completaria, neste ano, 29 anos de Polícia Civil. Ela é da turma de outubro de 1990, que ingressou Polícia Civil de Mato Grosso. A polícia era natural de Araguarça (GO).

Outro crime

A Polícia Civil já apurou que, antes de invadir a propriedade da policial, os criminosos assaltaram uma residência que fica anexa a uma borracharia na região no Distrito de Serra Dourada, de onde levaram da casa joias, cheque e um carro Gol.

A vítima desse crime, também uma mulher, foi levada, mas liberada pelos criminosos, que seguiram no veículo, porém, perderam o controle do carro que caiu numa ribanceira, que fica perto da residência da casa da investigadora Márcia Régia.