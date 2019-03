KARINA STEIN

Três menores de idade e um jovem de 18 anos foram detidos após roubarem uma casa no Distrito Industrial, em Cuiabá, na noite desta sexta-feira (22). Para tentar despistar a polícia, um dos menores chegou a se esconder dentro de uma caixa d’água.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado sobre o roubo em uma casa. Segundo as vítimas, haviam sido levados o carro, um VW Fox branco, e itens pessoais.

Durante as buscas, uma viatura da PM localizou um Fox branco entre a divisa dos bairros Jardim dos Ipês e Altos do Coxipó. A equipe começou a acompanhar o carro. O suspeito que conduzia o veículo, que não tinha as placas de identificação, acelerou na tentativa de fugir do local.

A perseguição ocorreu até a Avenida Doutor Meireles, onde os suspeitos de 16 e 15 anos abandonaram o carro roubado no meio da pista e continuaram a fugir a pé.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam) foi acionada para auxiliar nas buscas pelos menores. O adolescente de 15 anos foi encontrado e confessou a participação no roubo.

Questionado, ele informou que parte dos itens roubados da residência das vítimas estavam em sua casa, no Bairro Tijucal. A arma usada no crime estaria com o suspeito de 16 anos, que estava com ele no carro e também fugiu a pé.

Ele ainda afirmou que mais dois suspeitos - A. A. A. N., de 18 anos, e um adolescente de 17 anos - também participaram do roubo. Os dois foram localizados e detidos.

A polícia conseguiu localizar a casa do adolescente de 16 anos, que ainda estaria com a arma.

A mãe do suspeito autorizou a entrada dos policias na casa, que durante as buscas encontrou o menor de idade escondido dentro da caixa d’água da residência.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Capital para providências. O suspeito de 18 anos pode responder por corrupção de menores.

Além disso, ele e os adolescentes podem também responder por formação de quadrilha, dano ao patrimônio, direção perigosa, dirigir veículo em via pública sem habilitação e roubo.