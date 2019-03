DA REDAÇÃO



A Polícia Militar fechou uma festa em Tangará da Serra (242km de Cuiabá) na madrugada deste domingo (24), e apreendeu porções de maconha, ecstasy e LSD. No evento, que aconteceu em uma chácara, havia diversos adolescentes.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a PM foi acionada para verificar uma ocorrência de perturbação de sossego na ‘Chácara do Gally’ e, ao chegar ao local, se deparou com vários jovens.

Na busca pessoal destes jovens, foram encontrados cinco cigarros de maconha, três porções de maconha, quatro porções de ecstasy, uma porção de LSD e R$60 em espécie. Foi constatado, também, que havia ali vários adolescentes consumindo bebidas alcoólicas.

Os presentes, seis adolescentes e quatro adultos, foram encaminhados para o Centro Integrado de Segurança e Cidadânia (Cisc) para as providências que o caso requer.