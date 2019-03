BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um homem de 50 anos, identificado apenas como Luiz Carlos, foi encontrado morto dentro de um carro na manhã desta segunda-feira (25), na região central de Tangará da Serra (a 241 km de Cuiabá).

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, testemunhas avistaram o homem sentado no banco do passageiro do veículo e acionaram as autoridades, por volta das 9h20.

Os policiais encontraram o homem dentro do carro, que estava estacionado embaixo de uma árvore, próximo ao shopping do Município.

Ainda conforme a PM, o corpo não apresentava nenhum ferimento de arma branca ou de tiros.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e apura as causas da morte.

Luiz Carlos estava desaparecido desde a noite de sábado (23). A esposa da vítima ligou para a Polícia comunicando o desaparecimento do marido.

Na ocasião, os militares chegaram a ir à casa do homem e realizaram rondas pela cidade.

Questionada sobre possíveis desavenças e ameaças, a mulher negou que Luiz Carlos estivesse sendo importunado por alguém.

O caso é investigado pela Polícia Civil.