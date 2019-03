DA REDAÇÃO



Vinte e oito cabeças de gado furtadas de uma propriedade rural do município de Pontes e Lacerda (442 km de Cuiabá) foram apreendidas pela Polícia Judiciária Civil, no final da tarde de domingo (24). A ação resultou na prisão de um suspeito. O sitiante S. R. L. de 57 anos, foi conduzido e autuado em flagrante pelo crime de receptação.

As diligências iniciaram após denúncia anônima de uma propriedade chamada “Pé de Serra”, no bairro Flor da Serra, onde estavam escondidos diversos animais produtos de crime. No local os policiais civis foram recebidos pela esposa do caseiro.

Quando os policiais chegaram à propriedade, da casa já possível de avistar vários animais no pasto. Os investigadores constataram que o rebanho estava marcado com a sigla “4E”, tratando-se dos animais subtraídos de uma propriedade rural, que fica no município de Pontes e Lacerda. O furto ocorreu na última terça-feira (19).

O dono do sítio sentiu falta de alguns bovinos sendo: 30 machos mestiços entre 14 e 15 arrobas, avaliados em cerca de R$ 57 mil, 4 touros nelore reprodutores avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, e 3 vacas nelores avaliadas em torno de R$ 6 mil.

Ainda segundo a vítima, foram utilizados os cavalos da propriedade para rebanhar o gado, os quais possuem a marca “4E”.

O sitiante S. R. L. informou que havia arrendado o pasto para uma terceira pessoa. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, interrogado e autuado em flagrante pelo crime de receptação. Posteriormente, pagou fiança arbitrada no valor de R$ 60 mil e responderá o inquérito em liberdade.

Já os animais foram embarcados em um caminhão com destino a propriedade de origem. As investigações continuam para identificação e prisão dos autores do furto.