DA REDAÇÃO



Dois aparelhos de TV produto de furto foram recuperados na segunda-feira (25), durante investigações conduzidas pela Polícia Civil de Barra do Bugres (167 km a Médio-Norte).

Na ação, duas pessoas flagradas em posse dos aparelhos foram conduzidas a delegacia para prestar esclarecimentos.

As diligências iniciaram após a equipe de investigadores da Delegacia de Barra do Bugres receber denúncia de que o jovem, M.M.C., 21, havia adquirido uma televisão de 43 polegadas, produto de furto, ocorrido na cidade Nova Olímpia. No endereço do suspeito, os policiais constataram a veracidade da denúncia, sendo o aparelho furtado encontrado na residência.

Questionado, o suspeito disse que comprou a televisão, pelo valor de R$ 1 mil, no mês de janeiro. Na ocasião, um adolescente de 17 anos teria o procurado e oferecido a TV, dizendo que a sua mãe estava doente e precisava do dinheiro para comprar remédio.

O suspeito disse ainda que na semana passada, o mesmo adolescente o procurou novamente, vendendo outra TV, dessa vez de 50 polegadas, alegando que estaria indo embora da cidade. Como não tinha interesse no aparelho, o suspeito indicou uma conhecida, G.S.O., de 22 anos, que comprou a televisão do menor.

Em continuidade as diligências, os policiais foram até a casa da suspeita, que confirmou ter adquirido o aparelho, vendido pelo adolescente. Em checagem, os investigadores identificaram que a TV de 50 polegadas também era produto de furto, ocorrido no dia 15 de março.

Diante da situação, as TVs foram apreendidas e os dois jovens flagrados com os aparelhos de origem ilícita foram conduzidos a Delegacia de Barra do Bugres para prestar esclarecimentos.