DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Confresa (a 1.160 km a Nordeste) cumpriu, na segunda-feira (25), o mandado de prisão preventiva contra um foragido do Estado de Goiás. O suspeito, F.B.S., 36, estava com a ordem de prisão decretada pela comarca de Jussara (GO), acusado de envolvimento em crime de latrocínio.

O mandado de prisão contra o foragido foi descoberto, após o suspeito ser detido pela Polícia Militar, na noite de domingo (24), pelo crime de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool. Na ocasião, o suspeito não portava documentos pessoais e se apresentou aos policiais militares com o nome falso de F.G.S.

Após a confecção do Boletim de Ocorrência, o suspeito foi entregue a Polícia Civil para as providências de praxe, porém devido ao fato de não possuir nenhuma identificação pessoal, os investigadores desconfiaram da sua verdadeira identidade. Durante checagem, os policiais descobriram que o suspeito havia fornecido nome falso.

Em desfavor do suspeito, os policiais também constataram o mandado de prisão preventiva em aberto, por crime de latrocínio, ocorrido em 2006, na cidade de Jussara (GO). Após o término dos procedimentos, o suspeito foi encaminhado para Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, onde permanecerá à Disposição da Justiça.