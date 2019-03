BIANCA FUJIMORI

Um universitário, um policial civil e um policial militar foram presos após se envolverem em uma briga generalizada na madrugada desta terça-feira (26), em uma conveniência no Jardim Europa, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, o universitário de 21 anos, identificado pelas iniciais L.S.N.A, estaria armado no bar e “ostentando” a pistola na mesa.

Diante disso, o policial militar J.M.O, de 29 anos, que estava no bar com um policial civil, foi até a mesa do homem armado.

Pouco depois, testemunhas chamaram o amigo do PM, H.C.R.S, de 27 anos, informando que J.M.O. estava brigando com o rapaz.

Quando o colega chegou, avistou L.S.N.A. com uma arma na mão e o militar tentando deter o homem segurando em seu punho.

Imediatamente, o policial civil tomou a pistola da mão do jovem, que fugiu em um Celta preto.

Em seguida, os policiais entraram no carro, um Honda CRV, e deram início a uma perseguição pela Avenida Beira Rio.

Durante o trajeto, uma viatura da Polícia Militar avistou os veículos em alta velocidade. No mesmo instante, os militares ouviram um disparo de arma de fogo e passaram a perseguir os suspeitos.

Após alguns minutos, o Celta parou em frente à Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), na Avenida da Prainha.

No local, H.C.R.S. se apresentou como policial civil e entregou um revólver calibre .32 com três munições. Ele alegou que a arma seria do universitário.

Além disso, foram apreendidas mais duas armas com os policiais. Os três foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes.