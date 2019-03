JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O motorista de um veículo furgão dos Correios foi rendido por bandidos e teve as encomendas que carregava saqueadas. O caso aconteceu nesta terça-feira (26), no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista não foi ferido na ação. Ele relatou que foi abordado por dois ladrões armados, que aparentavam ser menores de idade.

Ele foi obrigado a dirigir o veículo até o Bairro Mané Pinto, onde os ladrões mandaram que ele parasse o carro. Em seguida o vedaram e o colocaram na parte de trás do furgão.

Ainda segundo o funcionário, um dos ladrões o obrigou a tirar seu uniforme e boné e o vestiu, assumindo a direção. Posteriormente, de acordo com ele, os criminosos fizeram quatro paradas e a todo momento falavam com comparsas pelo celular.

A vítima relatou ainda que havia um veículo de cor branca dando apoio ao assalto. Após eles descarregarem todas as encomendas, o abandonaram no Bairro Ribeirão do Lipa, bem como o furgão do Correios.

A Polícia Militar foi acionada e, após ouvir o relato do homem, o encaminhou para a sede da Polícia Federal para o registro da ocorrência.