JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher identificada como Francisca Cabrera Gonzales, de 53 anos, foi morta com um tiro de espingarda na noite desta terça-feira (26), no Assentamento Olga Benário, no município de União do Sul (a 719 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, o disparo da arma calibre 12 atingiu Francisca no rosto. Ela morreu ainda no local do crime.

O suspeito – ainda não identificado – fugiu após o homicídio. Rondas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi detido.

Testemunhas relataram que o homicídio teria motivação passional. No entanto, a Polícia Civil ainda investiga o caso.