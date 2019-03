JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O corpo de um homem identificado como José Francisco de Moraes, de 45 anos, foi encontrado nesta terça-feira (26) em uma região de mata, no Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Civil, o corpo já estava em estado de decomposição.

José era radialista na cidade e estaria desaparecido desde o último sábado (23), quando foi visto em uma lanchonete com uma mulher.

A causa da morte ainda não foi identificada. O corpo foi encaminhado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Guarantã do Norte.

Testemunhas relataram à Polícia que José foi visto com uma alta quantia de dinheiro no estabelecimento, após ter deixado parte do montante cair no chão, ao ir pagar a conta. No entanto, ainda não há confirmação de que o crime contra ele tenha sido um latrocínio (roubo seguido de morte).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.