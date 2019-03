DA REDAÇÃO



A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (27), um homem de 24 anos acusado de agressão a uma ex-namorada, em Várzea Grande

A prisão ocorreu após a mulher - de 36 anos - procurar a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso, de Várzea Grande, para denunciar o ex. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal, furto e perturbação do trabalho ou sossego alheio.

A vítima foi agredida com um soco no rosto e pediu medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, que foi encaminhado para o Poder Judiciário, via plataforma do Processo Judicial Eletrônico (PJe), que está em funcionamento na Delegacia desde o dia 21 de março.

Durante depoimento, a vítima contou que namorou com suspeito por cerca de 3 anos. E, nesta manhã, o homem, que é dependente químico e usa tornozeleira eletrônica (que está desligada), foi até sua casa e passou a ameaçá-la para retomar o relacionamento. Ele então desferiu um murro no rosto da vitima e depois saiu levando sua motocicleta.

A agressão aconteceu na frente das filhas da vítima, o que causou revolta de seus familiares, fazendo com ela procurasse a Delegacia da Mulher de Várzea Grande.

“A vítima foi atendida de forma humanizada, sendo levada para exame de corpo de delito”, disse a delegada Mariell Antonini Dias.

Quando a mulher estava na Delegacia, o suspeito foi visto nas proximidades da unidade policial e acabou preso em flagrante. Em interrogatório, confessou que pegou a motocicleta da ex-namorada a força e que a empurrou.