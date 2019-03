JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (26) um casal identificado pelas iniciais E.G.F., de 38 anos, e F.S., 26. Os dois são suspeitos de matar o radialista José Francisco de Moraes, de 45, em uma região de mata no Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá).

De acordo com as investigações, José Francisco foi visto pela última vez no sábado (23) em uma lanchonete, na companhia da suspeita F.S..

O corpo dele foi encontrado nesta terça-feira (26) em estado de decomposição. A causa da morte não foi informada.

A Polícia conseguiu chegar até a mulher após testemunhas terem feito a descrição dela. Em rondas na cidade, a PM descobriu onde a suspeita morava e a prendeu.

Já E.G.F. foi preso porque a Polícia encontrou o celular do radialista no bolso de sua calça.

Os dois foram encaminhados pra a delegacia de Guarantã do Norte e devem ser ouvidos ainda na tarde de hoje.

Leia mais sobre o assunto:

Corpo de radialista é encontrado em região de mata no Nortão