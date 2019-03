DA AGÊNCIA BRASIL



A Polícia Federal (PF) efetuou sete prisões durante a execução da Operação Contaminatus, deflagrada nesta quarta-feira (27). A quinta ordem de prisão ainda está pendente de cumprimento.

As ações abrangeram cinco estados: Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Paraná. A Operação Contaminatus combate uma organização criminosa especializada em contrabandear e distribuir cigarros e agrotóxicos de origem paraguaia nesses estados.

No Tocantins, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com um flagrante por posse ilegal de arma. Em Mato Grosso do Sul, a polícia fez uma prisão preventiva e cumpriu um mandado de busca e apreensão. Em Mato Grosso, foram duas prisões e quatro mandados de busca e apreensão. No Paraná foram efetuadas quatro prisões e, no Pará, uma prisão ainda não foi cumprida.

As investigações identificaram a existência de empresas criadas especificamente para expedir notas fiscais com objetivo de dar ares de legalidade ao transporte dos produtos contrabandeados.

De acordo com a PF, o nome da operação, Contaminatus, que significa contaminado em latim, faz referência ao uso de agrotóxicos proibidos em lavouras no Brasil e ao modo de operação do grupo criminoso.

Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-03/pf-prende-sete-pessoas-em-operacao-contra-contrabando-de-cigarros