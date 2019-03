Homem tinha mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná

DA REDAÇÃO



Um homem identificado como E. O. V., de 38 anos, foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por dirigir sem habilitação durante abordagem na BR-070, em Primavera do Leste (235 km de Cuiabá). O motorista, que conduzia um Fiat Uno com placas de São José dos Pinhais (PR), também era procurado pela justiça e acabou recebendo voz de prisão.

O mandado de prisão em aberto foi descoberto pelos agentes enquanto eram lavradas das autuações por dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sem calçado que não se firme nos pés, já que usava chinelos no momento da fiscalização.

O mandado foi expedido em outubro do ano passado pelo Tribunal de Justiça do Paraná pelo cometimento do crime de roubo de carga.

Em cumprimento ao mandado, os PRFs deram voz de prisão ao motorista e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Primavera do Leste.