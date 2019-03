JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma aluna de 36 anos foi presa pela Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (27), suspeita de agredir professores e um policial civil dentro da escola Almira Amorim da Silva, no Bairro CPA 3, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu por volta das 22h, quando a suspeita foi tirar satisfação com uma professora sobre a razão pela qual as suas notas e freqüências escolares não terem sido lançadas no sistema.

A educadora teria informado que havia acontecido um problema no sistema e que, por essa razão, todo o procedimento estaria atrasado.

No entanto, a suspeita teria se exaltado, dizendo que estava sendo prejudicada, e começou a agredir verbalmente a professora, afirmando que a mesma estaria respondendo a processo por má administração.

A mesma resistiu a prisão e investiu contra o mesmo [policial], sendo necessário segurar em seus braços, porém a mesma se desvencilhou, causando um arranhão em seu braço direito, e arremessou um celular na cabeça do professor

Neste momento, outro professor tentou acalmar a jovem, mas acabou sendo agredido também. “Você nem deveria estar aqui, é contratado”, teria dito a suspeita, segundo trecho do boletim de ocorrência.

Um terceiro professor, que também seria policial civil, se identificou para a suspeita e deu voz de prisão à ela por desacato.

“A mesma resistiu a prisão e investiu contra o mesmo [policial], sendo necessário segurar em seus braços, porém a mesma se desvencilhou, causando um arranhão em seu braço direito, e arremessou um celular na cabeça do professor”, diz trecho do do relato.

Questionada pela Polícia Militar, a aluna relatou que o policial civil a teria segurado pelo pescoço e torcido o seu braço para trás, a derrubando no chão, e que por isso teria arremessado seu relógio - e não o celular - na cabeça dele.

Todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Militar, no Bairro Verdão, e a suspeita foi autuada por desacato, calúnia, lesão corporal e resistência à prisão.