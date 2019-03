Jonas de Almeida da SIlva (no detalhe) trabalhava como Uber, segundo a família

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um motorista de Uber, identificado como Jonas de Almeida da Silva, de 26 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (28), em uma região de mata na Cohab São Benedito, em Várzea Grande.

Segundo a Polícia Militar, o corpo de Jonas foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um veículo Gol, que também foi queimado.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi dado como desaparecido por seus familiares, que registraram um boletim de ocorrência na tarde de ontem (27).

A família dele afirmou que ele havia saído da sua casa na noite de terça-feira (26), por volta das 22h, dizendo que iria realizar uma corrida. Desde então, ele não foi mais visto.

O caso ainda está sendo investigado.

Segunda morte neste mês

No dia 20 deste mês, outro motorista de aplicativo de corrida, identificado como Anderson Marcelo Lopes Caldeira, de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça, no Bairro Serra Dourada, também em Várzea Grande. Não há confirmação se ele atendia pelo Uber.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após testemunhas avistarem um Gol em alta velocidade na avenida principal do bairro. Em seguida, os moradores da região teriam ouvido disparos de arma de fogo.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima baleada na cabeça dentro do veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações preliminares apontam que Anderson teria sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, a Polícia Civil ainda investiga o crime.

