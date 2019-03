DA REDAÇÃO



A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu cinco pessoas na Operação Luz da Infância, desencadeada nos 26 estados na manhã desta quinta-feira (28).

Os cinco homens foram autuados pelo Artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tipifica a venda ou exposição à venda de fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Em Mato Grosso, a ação foi coordenada pela Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia (GECAT).

As prisões ocorreram durante o cumprimento de seis mandados judiciais de busca e apreensão em imóveis em Cuiabá, Colíder e Nova Olímpia.

A ação foi deflagrada em todo o País sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça.

Na Capital três suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Civil, durante cumprimentos dos quatro mandados judiciais de busca e apreensão, decretados pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Os endereços dos alvos foram três casas no Bairro Jardim Aclimação, no CPA 3, Coophema, e uma empresa no Jardim Itália.

Nas residências, os policiais civis localizaram arquivos e imagens de pedofilia, contendo imagens pornográficas, envolvendo crianças e adolescentes. Três moradores foram presos em flagrante.

No quarto endereço alvo do mandado, uma empresa no Jardim Itália, os investigadores apreenderam equipamentos e computadores com links, os quais foram entregues à Politec para serem periciados.

No interior, os policiais civis também prenderam em flagrante duas pessoas. Tanto em Nova Olímpia quanto em Colíder, foram apreendidos materiais contendo imagens e arquivos de crimes de pedofilia. Todo material apreendido será periciado.

No Estado 41 profissionais de segurança pública participaram da 4ª fase da operação, entre investigadores, escrivães, delegados de polícia e peritos.

Os mandados em Cuiabá foram cumpridos por equipes da Delegacia Fazendária, Delegacia de Roubos e Furtos, Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). No interior os mandados foi cumprido por equipes das delegacias local.